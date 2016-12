Lidem bez domova pomůže nový objekt

Cheb - Nové centrum pro lidi bez domova vzniklo v Chebu. Klientům jsou zatím k dispozici první dvě podlaží, další bude město příští rok upravovat na sociální byty. Nové centrum se nachází v chebské Vrázově ulici.

Dům ve Vrázově ulici. Foto: Deník/ Jan Buriánek

„Objekt byl původně ubytovnou společnosti Tekaz, město ho koupilo za 2,7 milionu korun," sdělil chebský místostarosta Pavel Hojda. Další úpravy pak přišly asi na tři miliony korun. Objekt se měl lidem bez domova otevřít již na přelomu září a října, opravy ale provázely komplikace. V suterénu se například objevila vlhkost, která mohla značit větší potíže. Další zádrhel se objevil kvůli omítce na komínu. Vše se ale vyřešilo a první dvě podlaží jsou hotová a přístupná. Další dvě bude město upravovat v příštím roce. Vzniknout by zde měly sociální byty.

Denní centrum i noclehárna tak jsou pod jednou střechou, prostory budou také větší.

„Ne všichni bezdomovci však služeb Betléma a denního centra využívají. Je nutné zde dodržovat určitá pravidla, to však někteří nechtějí," doplnil místostarosta.

Z průzkumu, který letos provedli pracovníci sociálního odboru chebské radnice, vyplývá, že v Chebu přibývá lidí bez domova do 30 let. „Bezdomovců přibývá, a to hlavně mladých. Je to způsobeno především dostupností drog, což je závažný poznatek. Budeme s tím seznamovat i policii a budeme požadovat, aby se zvýšil počet policistů v protidrogovém oddělení, protože je vidět, že se jedná o velké téma," uvedl při prezentaci průzkumu starosta města Chebu Petr Navrátil.

Podle statistik žije v Chebu přibližně 150 až 200 lidí bez domova. V současné době je už více než třetina z nich ve věku do 30 let. Kromě toho, že mezi bezdomovci je řada lidí závislých na drogách, na ulici končí také mladí lidé z dětských domovů nebo ti, kteří vyjdou z vězení, popřípadě lidé, kteří měli nějaké rodinné problémy. Přibližně polovina bezdomovců pak v průzkumu řekla, že nepotřebuje žádnou sociální pomoc.