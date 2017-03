Lokomotiva za 22 milionů

Cheb - Více než 22 milionů korun bude stát v první etapě úprava chebského sportoviště Lokomotiva. Opravy měly začít už v loňském roce, ale protože vítězná firma nakonec od zakázky ustoupila, přesunulo město nové výběrové řízení až do letošního roku. V minulém roce by se totiž všechny stavební práce nestihly včas.

Hala TJ Lokomotiva ChebFoto: DENÍK/ Petr Przeczek

V tuto chvíli má město Cheb nové výběrové řízení na první etapu přestavby hřiště za sebou, a stavebním úpravám tak nebude stát nic v cestě. „První etapu jsme rozdělili na dvě části, a to na etapu 1A a 1B," sdělil chebský místostarosta Pavel Hojda. Etapa 1A zahrnuje vytvoření umělohmotného hřiště s umělou trávou.



„Součástí budou i terénní úpravy okolo hřiště. Při druhé etapě 1B, která bude následovat po té první, se budeme snažit vyrobit opěrné stěny kvůli tomu, aby se mohla ke stávající budově napojit plánovaná přístavba," vysvětlil Pavel Hojda. Vysoutěžená cena je 22,5 milionu korun. Stavební úpravy by měly začít co nejdříve a předpokládaný termín dokončení první fáze rekonstrukce je v červenci letošního roku.

To je zapotřebí pro letní přípravu fotbalistů FK Hvězda Cheb. Opravené hřiště umožní užívání ve všech soutěžních utkáních mládeže a dospělých, s výjimkou utkání I. a II. ligy dospělých.