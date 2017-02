Město chce letos vyřešit parkování na dalším sídlišti

Cheb - V prostoru mezi ulicí Na Vyhlídce a panelovými domy na „malém" Zlatém vrchu v Chebu vznikne nové parkoviště. V této lokalitě je situace s parkováním jedna z nejhorších ve městě. Práce by měly být hotové do srpna.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Na kritický stav upozorňovali místní radnici už před časem. „V roce 2015 jsme od občanů z Hrnčířské ulice a okolí obdrželi petici s více než stovkou podpisů, ve které nás žádali, abychom s parkováním v této oblasti něco udělali," popsal chebský místostarosta Pavel Hojda.

„Uvědomujeme si, že míst je tam opravdu akutní nedostatek, proto jsme to začali řešit. Náš původní záměr byl takový, že se nové parkoviště vybuduje už v loňském roce, ale během přípravy se ukázalo, že nejprve bude muset společnost Terea udělat přeložku teplovodu. Ta by měla být hotova v dubnu a poté začne výstavba parkoviště," dodal místostarosta.

Se stavbou nového parkoviště by se mělo začít v květnu a hotovo pak má být nejpozději v první polovině srpna.

„Podle projektové dokumentace mělo nové parkoviště stát přibližně 3,9 milionu korun. Vysoutěžená částka činí necelých 2,3 milionu, což už je oproti odhadu významná úspora. Vedle samotných parkovacích míst se počítá například také s vybudováním retenční nádrže, dvou nových lamp veřejného osvětlení, nových chodníkových ploch, s terénními úpravami nebo výsadbou nové zeleně," doplnil Pavel Hojda.

Ploch, kde by se dala nová parkovací místa vybudovat, je v této lokalitě naprosté minimum. Panelové domy jsou zde totiž postaveny velmi blízko sebe, navíc v poměrně prudkém svahu.

„V blízkém okolí by to teoreticky šlo ještě v Koželužské ulici. Zpevněná odstavná plocha pro parkování by mohla vzniknout v prostoru řadových garáží, které postupně vykupujeme. Do budoucna se na jejich místě počítá s rodinnými domy, ale než se tento dlouhodobý záměr začne realizovat, mohlo by se na místě zdemolovaných garáží a v prostoru za nimi parkovat," poznamenal starosta Chebu Petr Navrátil.