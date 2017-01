Město požádá o dotaci na kompostéry. Dá je lidem

Cheb - „Měli byste zájem o kompostéry, pokud bychom na ně získali dotaci?" Takovou nabídku dalo město Cheb svým občanům. A ti projevili obrovský zájem.

Kompostér. Ilustrační foto. Foto: Archiv VLP

S výzvou přišel chebský městský úřad už před několika měsíci, ale poprvé se nepodařilo dotaci získat. Nyní to vypadá nadějně. „Město již podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na nákup 700 kusů kompostérů. Občanům by pak byly distribuovány proti podpisu jednoduché smlouvy o výpůjčce," popsal Martin Dvořák z oddělení místního hospodářství chebské radnice. Domácnosti by dostaly kompostéry zapůjčené na pět let a pak by bezplatně přešly do jejich vlastnictví.

V současné době chebský úřad eviduje přibližně 650 žádostí. „Určitá rezerva tam je, takže případní další zájemci mají ještě šanci. Hlásit se mohou na e-mailové adrese dvorak@cheb.cz, případně písemně na adrese Městský úřad Cheb, odbor správy majetku, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb či telefonicky na čísle 354 440 178. V případě písemného nebo e-mailového kontaktu je třeba uvést jméno a příjmení a celou adresu," dodal.