FOTO: Milíkovští dobráci budou na zásahy vyjíždět Mazlíkem

Milíkov - Novou velkokapacitní cisternou od soboty disponují dobrovolní hasiči v Milíkově. Více jak devítimetrový kolos, do kterého se vejde 8500 litrů vody, dostal jméno ´Mazlík´.

Cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra přivedly nejen mažoretky, ale také starší technika z Lázní Kynžvartu, Dolního Žandova a Skalné. A nechyběl ani loučící se milíkovský ´Mates´, který předal svému nástupci žezlo. „Před rokem jsme byli požádáni naším sborem, zda bychom se nechtěli ucházet o dotační titul na pořízení cisterny,“ informoval starosta Milíkova Jan Benka.

„Samozřejmě jsme to uvítali a uspěli. Do výběrového řízení se přihlásil jeden dodavatel, firma Kobit Thz.“ Nová cisterna stála více jak sedm milionů korun. „Devadesát procent je hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu, zbylých deset procent hradí obec,“ řekl starosta. Na slavnostním předání Mazlíka nechyběli ani vzácní hosté. „Povedl se vám nádherný kousek, protože dostat novou cisternu do obce tohoto typu se podaří jednou za třicet let,“ uvedl Oldřich Volf, náměstek pro IZS a operační řízení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

„Chtěl bych vám hlavně popřát, abyste se z výjezdů vždy vrátili celí zpátky ke svým rodinám.“ Na akci nechyběl ani ředitel územního odboru Cheb HZS Karlovarského kraje Jan Doubrava. „Jsem rád, že tady máte funkční jednotku, která dostala patřičnou techniku pro to, aby mohla velice dobře zasahovat a aby vás mohla ochraňovat,“ řekl Jan Doubrava. Na milíkovské dobráky čekalo navíc jedno obrovské překvapení, které se podařilo držet pod pokličkou do poslední chvíle. Zastupitelé se totiž rozhodli svým hasičům pořídit prapor. Tomu i nové cisterně požehnal farář Milan Kučera.