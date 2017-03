Miniaturpark se chystá na vykutálený apríl

Mariánské Lázně - Řadu akcí připravil pro letošní sezonu Park Boheminium Mariánské Lázně. Tou první je vykutálený apríl.

HOLAŠOVICE. Model Holašovic se v parku Boheminium rozroste o další část už v sobotu.Foto: Deník / Bežáková Jana

„Na děti i dospělé čeká bohatý program,“ uvedl jednatel parku Tomáš Slivka. „Po celý den budou připravené aprílové dílny pro děti a několik představení tradičního divadla Z bedny,“ přiblížil. Děti budou moci navíc využít oblíbené malování na obličej nebo se zapojit do řemeslných prací a ukázky ručních prací.



Kromě toho světlo světa spatří i další model. „Ve 14 hodin odhalíme další část modelu Holašovice,“ řekl jednatel. Vykutálený apríl se uskuteční v sobotu 1. dubna od 10 hodin.



Ti, kteří akci nestihnou, budou mít možnost dorazit do parku přímo na Velikonoční pondělí. Oslava Velikonoc nabídne návštěvníkům výuku pletení pomlázky, malování vajíček s dětmi, velikonoční dílničky nebo opékání vuřtů.



Do miniaturparku navíc letos přibudou další nové modely. Kromě další části modelu Holašovice se mohou návštěvníci těšit na odhalení makety katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Model, který bude vysoký neuvěřitelných 4,1 metru, poprvé uvidí návštěvníci 24. června.