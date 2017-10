Mistr meditace Swami Jaataveda míří do Mariánských Lázní

Mariánské Lázně - Do Mariánských Lázní míří vzácný host. V úterý 10. října do republiky dorazí Swami Jaataveda, jeden z nejznámějších následovníků zakladatele Art of Living a duchovního vůdce, Jeho Svatosti Sri Sri Ravi Shankara.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Swami Jaataveda

Swami Jaataveda je žákem Jeho Svátosti Sri Sri Ravi Shankara a seniorním učitelem nadace The Art of Living.

Po dokončení studií informačních technologií pracoval Swamiji v manažerských pozicích v telekomunikačním průmyslu. Mimo to se ale již ve velmi mladém věku stal dobrovolníkem v The Art of Living a začal cestovat po celém světě, aby si splnil svůj sen a šířil učení svého Mistra. Na svých cestách vyučuje kurzy týkající se jógy, meditace a dýchání. Také pořádá akce pro veřejnost - Satsangy (koncerty pro pohlazení duše) a svým projevem a okouzlujícím hlasem dojímá široké publikum.

Na své cestě s The Art of Living již Swamiji stačil požehnat tisícovkám lidí, zorganizovat mnoho akcí se Sri Sri Ravim Shankarem a to vše proto, aby pomáhal přinášet do naší společnosti mír, lásku a štěstí.

V rámci své návštěvy povede několik seminářů týkajících se jógy a meditace a jeden z nich se odehraje od 10. do 12. října právě v Mariánských Lázních.



Bude to kurz zaměřený na umění meditace, díky které se zbavíte napětí a stresu. Ten negativně ovlivňuje život milionů lidí. Dlouhodobý stres vede k řadě nemocí, jako je vznik žaludečních vředů, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární nemoci, ale dochází také k poškození imunitního systému a celkovému zhoršení psychického stavu. Meditace jsou ideální cestou, jak se dostat ven z bludného kruhu každodenních starostí.

„Na kurzu se naučíte jednoduchá meditační cvičení, která vám pomohou překonávat každodenní stres a výrazně tak zlepšovat váš život,“ říká Gabriela Voldřichová, učitelka Art of Living a ředitelka holistického hotelu La Passionaria v Mariánských Lázních, který je spolupořadatelem Swamijiho návštěvy.

Kurz nese název Sahaj Samadhi Meditace a Sahaj Samadhi znamená bez námahy překročit sám sebe. „Účastníci se naučí zbavit se napětí a stresu a uvést svou mysl do stavu blahodárného klidu. Vědomí tak může pokojně spočinout v sobě samém skutečné štěstí totiž nalézáme vždy pouze tady a teď. Když je mysl zklidněná, soustřeďuje se stále více a více do přítomnosti, což nám přináší pocit bezprostřední radosti,“ vysvětlila Gabriela Voldřichová. „K tomu, abyste pronikli do svého nitra, stačí pár lekcí. Po absolvování kurzu můžete pokračovat v jednoduchých meditačních cvičeních, která vám pomohou překonávat každodenní stres a výrazně tak zlepšit svůj život,“ doplnila.



O kurzu:

Termín: úterý 17:00 - 19:00, středa 18:00 - 20:30, čtvrtek 17:00 - 19:00

Místo: Dobrovského 144/11, Mariánské Lázně, Studio "Zlatý Lev"

Email: artofliving.prague@gmail.com

Telefon: 721 079 763

Poplatek: 1.800,- Kč

Kurz bude v angličtině s překladem do češtiny!

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se předem přihlásit na: https://docs.google.com/forms/d/1LNiYbq301FwIKvKT4uTS5GQVkurKSaN3Iy1gJ0s1zks/

Platba zálohy (50 %) na účet: 2112698107/2700 (do zprávy napište, prosím, své celé jméno. Zůstatek se platí na místě při prvním dni kurzu.