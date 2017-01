Mrzne, ale ani to nezaručuje bezpečný led

Karlovarský kraj - Nevstupovat na zamrzlé přírodní plochy! To je jasná rada pracovníků Povodí Ohře i záchranářů. Jak to dopadá, když se jí někdo neřídí, ukázal případ ze Sokolova. Dvanáctiletý chlapec se propadl ledem na zamrzlém jezírku a zachránili ho až policisté.

Ledem se na začátku roku propadl dvanáctiletý chlapec v Sokolově. Foto: HZS Karlovarského kraje

„Asi pět metrů od břehu zamrzlého rybníka propadl ledem dvanáctiletý chlapec. Jeden z policistů se na úvazu na laně plazil po ledu pro chlapce a vytáhl jej z ledové vody ven," uvedla policejní mluvčí Kateřina Böhmová s tím, že promrzlého chlapce předali do péče lékařů.

Odborníci varují, že ani velké mrazy nezaručí, že je led bezpečný.

„Není led jako led," upozornil mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Podle jeho slov mají zamrzlá koryta vodních toků hned několik úskalí. „Jde zejména o činnost proudící vody pod ledem, která lokálně významně zeslabuje ledovou celinu, a také o nebezpečí vzniku tzv. ledochodu," vysvětlil. Je tak velice snadné se během okamžiku ocitnout pod ledovými krami.

Poznamenal, že led nebývá bezpečný ani při teplotách okolo deseti stupňů pod nulou. A lepší není situace ani na vodních nádržích a rybnících. „I když je led relativně silný, často dochází k pohybu hladiny, a ledová vrstva tak visí ve vzduchu," popisoval Jan Svejkovský.

Prolomení ledu je pak nečekaně rychlé a ohrožení života o to větší.

To potvrzuje i mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Martin Kasal. „Pohyb po zamrzlých ledových plochách je rizikový i za silných mrazů," sdělil s tím, že při pohybu na zamrzlých vodních plochách je důležité dodržovat hlavní bezpečnostní zásady. „Ta nejdůležitější je, pokud to není nutné, tak na led vůbec nevstupovat. Pokud ano a jestliže potřebujete přejít zamrzlou vodní plochu, je třeba dbát co největší opatrnosti možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku," popisoval mluvčí.

Není vhodné chodit po ledu ve skupinách. Podle Martina Kasala by mezi sebou měli mít lidé rozestup alespoň pět metrů a navzájem by měli být spojeni pomocí lana, jako při zimní vysokohorské turistice.

A co dělat, pokud se někdo ledem propadl? V první řadě je nutné zavolat na linku 112 nebo 150 a 155. „K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost, velice opatrně, s využitím co největší plochy plazením, s použitím žebříků, desek, klád nebo plavidel a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv, i improvizovanými plovacími pomůckami. Nikdy nepřetěžujte své síly a schopnosti," upozorňuje Martin Kasal. „Po vytažení tonoucího z vody u něj zajistěte základní životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu zdravotnické záchranné služby. Pokud je tonoucí při vědomí, ihned jej zbavte mokrého oděvu a zabalte do suchého. Udržujte tepelný komfort," doplnil mluvčí.