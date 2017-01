Muzeum zabezpečí kamery za milion

Karlovarský kraj - Pamlsková vyhláška by měla být účinným nástrojem, jak omezit nadváhu u českých dětí. Ale už teď se ukazuje, že ty si sladkosti koupí cestou do školy. Přesto se školská zařízení snaží nabídnout dětem v automatech potraviny, které by jim chutnaly.