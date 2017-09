Mykologický svátek je tu, chystá se výstava hub

Mariánské Lázně - Už to opět vypadalo, že milovníky houbových řízků, smaženic a jiných pochoutek čeká sezona na ´houby´.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Radim Havlík

Současné chladnější a vlhké počasí jim ale nahrálo a někde stačí pár minut, aby si z lesa odnášeli plné košíky. I proto se už všichni těší na tradiční výstavu, která se uskuteční už o tomto víkendu v budově Správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les v Mariánských Lázních.

Výstava, kterou pořádá Mykologický klub Slavkovský les ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, nabídne desítky jedlých i nejedlých druhů hub. Mezi exponáty nebudou chybět běžné ani vzácné houby. A bude se opravdu na co těšit, protože po období sucha, kdy nebylo v lesích možné najít skoro ani prašivku, se v současné době houbaři vrací z lesů s plnými košíky hub.

Kromě toho si na své přijde i mlsný jazýček návštěvníků. Mykologové si pro ně totiž připravili opravdové lahůdky. Každý rok členové mykologického klubu připraví to nejlepší ze svého kulinářského umění. „Akce se uskuteční v sobotu 30. září od 9 do 17 hodin,“ uvedla Jana Rolková ze Správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Ti, kteří v sobotu návštěvu budovy správy v Mariánských Lázních nestihnou, nemusí zoufat. Přijít mohou i v neděli 1. října od 9 hodin do 16 hodin.