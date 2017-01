Na chebské interně to vře

Cheb – Málo lidí a nízké platy. To je problém řady nemocnic. Na chebské interně ale situace vygradovala a personál hrozí hromadnou výpovědí.

Chebská nemocnice. Foto: Deník/Jan Buriánek

„Pracujeme již několik let s kritickým nedostatkem sester, což se postupně promítá do všech oblastí péče o pacienty," píšou zaměstnanci interního oddělení ve svém prohlášení. „Tuto situaci jsme zvládali s pomocí několika sester z externích zařízení a s maximálním nasazením veškerého zbývajícího ošetřovatelského personálu. Vedení Karlovarské krajské nemocnice společně se zástupci kraje se v loňském roce snažili o zlepšení našich podmínek k práci a podařilo se jim situaci přechodně částečně stabilizovat. Stejně se ale zachovali i zástupci managementu jiných zařízení."

A po Novém roce došlo k dalšímu odlivu personálu. A pracovníci interny přiznávají, že jejich vyčerpání a frustraci leckdy odnesou i pacienti. Navíc prý došlo kvůli nedostatku personálu ke snížení kapacity lůžek.

„Momentálně zatím tří lůžek intenzivních, což se již ukázalo jako velký problém pro chod celé nemocnice," uvádí zaměstnanci interny. Zformulovali tak dva požadavky: návštěvu politických zástupců Karlovarského kraje a nemocnice, jejich seznámení se s chodem interny, lůžkového interního oddělení a celé chebské nemocnice. Druhý požadavek se týká platů.

Personál požaduje kompenzaci mezd krajem minimálně na úroveň okolních zařízení ve všech kategoriích. Pokud to splněno nebude, jsou připraveni podat ke konci ledna hromadnou výpověď. Nyní to ale vypadá, že bude mít kraj a vedení nemocnice o měsíc déle na to, aby zlepšily podmínky. „S lékaři a zdravotním personálem chebské interny jsme už jednali a situaci se snažíme vyřešit. Už v úterý se s nimi znovu sejdeme, tentokrát ale bude přítomno i vedení kraje," uvedl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März. Ten si nechal vysvětlit požadavky, které internisté vznesli, ale podotkl, že nemocnice na ně nemá prostředky. „Chápu, že chtějí plné personální obsazení interního oddělení, ale nevím, kolik je zvýšení platů na okolní úroveň," uvedl ředitel. Ten doufá, že se s chebskými internisty společně s krajem dohodnou. „Zatím se nám podařilo se domluvit na posunutí termínu výpovědí na konec února. Konec ledna by byl hraniční termín a kraj by neměl čas v této době reagovat," dodal Josef März.

„V situaci, kdy stát slíbil zdravotníkům zvýšení mezd o deset procent, ale úhradová vyhláška takové navýšení neumožňuje, je legitimní chtít po státu, aby pomohl," doplnil náměstek hejtmanky Jan Bureš.