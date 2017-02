Na houby s lopatkou a svařákem

Karlovarský kraj - Přestože většina houbařů se na start letošní sezony teprve těší, zkušení mykologové si mohou vychutnat chutné houbové pokrmy i v zimě.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Na houby v tomto období chodí vyzbrojení vojenskou lopatkou a termoskou svařáku.

„Zkušení houbaři by z lesů neměli odcházet s prázdnou," uvedl mykolog Jiří Pošmura. V tomto období lze podle jeho slov najít hlavně penízovku sametonohou.

„Důležité je znát přesná místa výskytu penízovky pod sněhem. Ta ale z pochopitelných důvodů neprozradíme. Chodíme na ni s přáteli vybaveni vojenskou lopatkou a termoskou svařáku," usmál se mykolog.

Přestože přemrzlé houby mohou vyvolat po pozření lehčí otravu, u penízovky toto neplatí. Penízovka je vůbec jediným jedlým druhem u nás, který dokáže odolávat silnějším mrazům. „Zmrzne, následně rozmrzne, roste dál a její konzumace ani potom není zdraví škodlivá," přiblížil Jiří Pošmura.

Penízovku sametonohou mnozí zkušení houbaři vyhledávají, aby ji mohli přidávat do chutného staročeského kuby. „Je skvělé osmahnout houbičky na cibulce a obložit si touto směsí topinky," prozradil osvědčenou pochoutku zkušený mykolog. „Často z větších kloboučků připravuji řízečky v klasickém trojobalu nebo houbové škvarky, což je v zimním období úplná lahůdka." Díky svému specifickému aroma se přidává také do polévek nebo omáček. Z penízovky se konzumují pouze kloboučky. Třeně jsou pro tuhost hůře stravitelné.

Ti, kterým penízovka zůstane skryta, ale nemusí zoufat. Po oblevě se mohou těšit na další druh hub. „Jakmile mrazy poleví, začne růst i ucho Jidášovo, které je vhodné do rizota a salátů," řekl Jiří Pošmura. A kdo bude hledat na smrkových šiškách, může najít drobnou penízovku smrkovou, která chuťově zpestří polévkový vývar. „Brzy začne také růst i velmi chutná hlíva ústřičná," přidal další tip mykolog.

Ti, kteří si na cestu do lesa přece jen chtějí počkat, se mají podle mykologů na co těšit. Po dlouhých letech půstu by totiž letošní sezona měla být opravdu úspěšná. „Letošní dlouhodobá bílá pokrývka udrží v lesích vláhu," potvrdil Jiří Pošmura. „A to je základ pro pozdější růst hub." Pokud v květnu nepřijdou tropická vedra, troufá si Jiří Pošmura tvrdit, že by letošní houbařská sezona mohla být úspěšná.