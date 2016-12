Na hrad mohou lidé zavítat i v zimě

Cheb - Otázka pro Tomáše Dostála, kastelána chebského hradu.

Chebský hrad. Foto: Deník/ Jan Buriánek

Mohou letos opět lidé navštívit chebský hrad i v zimě?

Ano, brána chebského hradu se nezavírá ani v zimním období. Hrad již přešel do zimního návštěvnického režimu, v němž jsou sice veškeré hradní interiéry z důvodu jejich nezbytné ochrany před nepříznivými klimatickými vlivy uzavřeny, ovšem vstup na hrad je až do konce března zdarma. Volně přístupné tedy bude celé rozlehlé hradní nádvoří, torzo románského paláce a barokní pevnostní val, z něhož se nabízí velmi pěkný pohled na část města a blízké okolí. Otevírací hodiny hradu jsou od listopadu do února: sobota a neděle od 10 do 15 hodin. Uzavřen bude z technických důvodů jen o víkendu 31. prosince a 1. ledna. Ale už od prvního lednového víkendu, to jest 7. a 8. ledna, bude již opět přístupný v obvyklém zimním režimu.