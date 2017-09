Na kolech bojují za lepší prostředí

Karlovarský kraj - Trojice odvážných členů týmu Recyklojízda 2017 ujede během deseti dnů celkem 700 kilometrů napříč celou Českou republikou.

Svou první cestu odstartovali včera v Aši a Sokolově a v polovině září dojedou do nejvýchodnější obce republiky, do Bukovce. A k čemu tohle všechno? Aby tak zabránili dalšímu znečišťování životního prostředí vyhozenými bateriemi. Ty jsou totiž nebezpečný odpad, který obsahuje těžké kovy, a je nutné je třídit.



„Baterie obsahují nejrůznější nebezpečné těžké kovy, jako je rtuť, zinek, nikl, kadmium a mnoho dalších, a pokud se dostanou do spalovny anebo na skládku, tak dochází k výraznému znečištění životnímu prostředí,“ sdělila jedna z organizátorek akce Eva Gallatová. „Naším cílem je připomenout, jak je třídění baterií potřebné,“ podotkla Eva Gallatová.



Málokdo zřejmě ví, že pokud se baterie správně třídí, dá se z nich zhotovit řada výrobků. „Ze sto kilogramů baterií získáme 65 kilogramů kovonosných druhotných surovin, které se dají využít k dalšímu zpracování. Jedná se například o zinek, ze kterého se zhotovují pozinkované popelnice, plechy, okapy. A v nemalé míře se z nich získává i nikl,“ vyjmenovala organizátorka.



Ze zinku z baterií se dokonce dá následně vyrobit i speciální krém na opruzeniny anebo i pro ženy. V některých případech se může z baterií vyrobit i šperk.



„I když je třídění v České republice na vysoké úrovni, stále existuje asi třetina lidí, kteří baterie netřídí vůbec,“ řekla další z organizátorek Jana Čechová. „Proto jsme se rozhodli dostat se k lidem blíže, mluvit s nimi na našich zastávkách a ve městech, tak abychom jim uvedli dobrý příklad,“ poznamenala Jana Čechová.



Tříčlenný Tým Recyklojízda 2017 projede celou Českou republiku od západu na východ, a to na kolech na baterky. „Na elektrokolech hodláme zdolat přes 700 kilometrů. Vyjeli jsme z Aše 5. září a 14. září končíme v nejvýchodnější obci republiky Bukovec. Projektem Recyklojízda také podporujeme Evropský den recyklace baterií, který připadá na 9. září,“ dodala Eva Gallatová. Na svých cílových místech vždy tým umístí stan, kde lidem rozdá zdarma malé kartonové krabičky právě na baterie. Tam si je mohou lidé ukládat a nakonec je odevzdají v některém z větších obchodů ve svém okolí. Ve středu 6. září se projekt představí v Karlových Varech a ve Žluticích.