Na letiště je deset milionů

Cheb - Deset milionů korun má město Cheb připraveno v rozpočtu na opravu přistávací dráhy v areálu chebského letiště. To se dostane do konce roku do rukou města.

Letiště Cheb.Foto: Deník: Jan Buriánek

Na začátku příštího roku město začne s rekonstrukcí, kterou by rádo dokončilo do června, kdy se bude v areálu slavit 100. výročí založení letiště. „Převod letiště už bychom měli hotový, kdyby však nenastaly na začátku jednání problémy. S Ministerstvem dopravy jsme již před několika měsíci podepsali smlouvu o bezplatném převodu na město Cheb," informoval chebský místostarosta Pavel Hojda. „Když mělo smlouvu podepsat Ministerstvo financí, tak se obávalo možné nedovolené podpory, takže muselo požádat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o rozhodnutí. Tamní úředníci však sdělili, že o tom nemohou rozhodnout, a předali tuto smlouvu na Evropskou komisi. Ta po prověření rozhodla, že se o nepovolenou podporu nejedná," vysvětlil Hojda. Převod letiště do vlastnictví města Chebu se uskuteční v následujících dnech. V příštím roce se tam následně provede oprava celkem kilometrové přistávací dráhy tak, aby práce skončily před začátkem oslav 100. výročí letiště.

Autor: Jan Buriánek