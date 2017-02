Nádražní hala je kulturní památka

Cheb - Ministerstvo kultury prohlásilo odbavovací budovu nádraží v Chebu za kulturní památku. Plánovanou rekonstrukci to ale nijak neohrozí.

ODBAVOVACÍ BUDOVA chebského nádraží se stala kulturní památkou. Její součástí je bohatá výzdoba a řada uměleckých děl v duchu bruselského stylu, inspirovaného výstavou EXPO 58 v Bruselu. Foto: Deník/ Václava Simeonová

„Ministerstvo kultury prohlásilo nádraží v Chebu za kulturní památku. Nejsou jí pouze krytá nástupiště a jeden pozemek," potvrdila mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Jak vysvětlila, jde v případě nádraží o kvalitní ukázku realizace výpravní železniční budovy z let 1958 až 1962 od architekta Josefa Dandy, který se v poválečném Československu specializoval na dopravní stavby, především železniční. „Dotčené části prohlašovaného areálu se dochovaly v autentickém stavu co do dispozice, tak stavebních konstrukcí. Součástí této průmyslové, drážní stavby je bohatá výzdoba a řada hodnotných uměleckých děl v duchu bruselského stylu, inspirovaného výstavou EXPO 58 v Bruselu," vysvětlila. „Jedná se především o mozaiky s kosmickými náměty od Jaroslava Moravce či dělicí stěny v prvním patře vytvořené ze skleněných panelů ohýbaného skla od Benjamina Hejlka a Jana Štibycha," popsala mluvčí.

„V prostorách čekárny jsou to pak dále dvě mozaiky signovány jako V. S. Krumpachová a v atriu u celnice kovová plastika od Huga Demartiniho," dodala mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.

Památková ochrana ale rekonstrukci, která má začít na podzim letos, neohrozí.

„Aktuálně plánujeme zahájit rekonstrukci chebského nádraží od října roku 2017," sdělil Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty. „Plánované úpravy se dotknou všech nástupišť, kde budou upraveny jejich jednotlivé délky a úpravy jednotlivých nástupišť proběhnou tak, aby splnily normové parametry. Nad nástupišti budou zrekonstruovány stávající přístřešky tak, aby plnily podmínky památkové ochrany."

V rámci přestavby nástupišť se vybuduje i bezbariérový přístup k nástupištím, stavět se budou především výtahy. „Předpokládáme, že modernizace chebského nádraží potrvá 1,5 roku a bohužel budou práce probíhat za provozu, takže lze předpokládat i omezení provozu," sdělil a dodal, že celkové investiční náklady činí 516 milionů korun.