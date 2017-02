Návštěvnost infocentra trhala rekordy

Cheb - Kde si tady můžu nakopat žížaly či Máte tady nudistickou pláž, a jestli ne, tak kde je nejbližší? I na takové otázky musely v loňském roce odpovídat zaměstnankyně chebského infocentra na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. To v loňském roce oslavilo velký úspěch, protože do něj zavítalo přes 82 tisíc lidí. Zatímco předloni to bylo 76 tisíc lidí.

OBLÍBENOST infocentra na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad každým rokem roste. Lidé si tu nejčastěji shánějí propagační materiály z celého Karlovarského kraje. Foto: Foto: Marcela Brabačová

Za přibýváním zákazníků v infocentru stojí především široká nabídka služeb a bohatý výběr propagačních materiálů, ale i provozní doba infocentra, které je otevřeno celoročně, s výjimkou tří svátků, od 9 do 17 hodin. „Denně k nám zamířilo v průměru 225 návštěvníků. Překonán tak byl dosavadní návštěvnický rekord z roku 2015," sdělila vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu chebské radnice Marcela Brabačová. „Zároveň už se jako stabilní projevila převaha českých návštěvníků. Konkrétně jich vloni bylo 49 tisíc oproti 33 tisícům zahraničních, mezi kterými stále první příčku zaujímají naši němečtí sousedé," poznamenala Marcela Brabačová. Spektrum činností infocentra je široké. Vedle podávání turistických informací jde třeba o prodej vstupenek na akce ve městě i po celé republice. „Organizujeme a zajišťujeme prohlídky města, prodej turistických tiskovin a suvenýrů, službu veřejného internetu, kopírování, zajištění některých městských jednání nebo organizaci seminářů a workshopů pro různé cílové skupiny," dodala Marcela Brabačová. V roce 2003, kdy se se sčítáním lidí začalo, zavítalo do infocentra pouhých 15 tisíc lidí.

Autor: Jan Buriánek