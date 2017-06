Nejstaršímu čtenáři chebské knihovny je úctyhodných 95 let

Cheb – Nejstarším registrovaným čtenářem chebské městské knihovny je Václav Otta. Ten právě oslavil 95 let a k tomuto významnému životnímu jubileu mu popřáli také knihovníci.

„Z dárků – knihy Toulky českou historií, bylinných čajů a kávy – byl nesmírně potěšen. A také dojat tím, že jsme si vzpomněli,“ řekla Hana Tužarská, vedoucí oddělení pro dospělé. „Zavzpomínal, což už z našich kolegů nikdo nepamatuje, že do chebské knihovny začal chodit někdy v roce 1955. Půjčovna tehdy ještě byla o patro níž,“ podotkla. Za zmínku jistě stojí, že do knihovny dochází i přes to, že zatím nedisponuje bezbariérovým přístupem.