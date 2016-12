Nenajít dárek pod stromkem? Letos ne

Cheb, Plesná - Do projektu Krabice od bot aneb vánoční dárky potřebným dětem se zapojila řada obyvatel Chebska. Do dětského domova v Plesné tak putovalo 165 dárků a spousta plyšáků.

Vánoční dárky. Ilustrační foto.Foto: ČTK

V Chebu se projektu ujal chebský Hospic sv. Jiří, do jehož kanceláře také mohli dárci balíčky nosit.

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří přinesli dárky pro děti z Dětského domova v Plesné. V rámci projektu „Krabice od bot" se sešlo neuvěřitelných 165 dárků, k tomu tři krabice plyšových hraček do herny v domově a tři tašky oblečení," uvedla ředitelka chebského Hospicu sv. Jiří Alena Votavová. Dárky už byly předány ředitelce domova. A podle Aleny Votavové byla v úžasu z počtu lidí, kteří se do sbírky zapojili. „V minulém roce se stalo, že některé děti nenašly pod stromečkem žádný dárek, ale to se letos díky štědrým dárcům nestane," dodala.