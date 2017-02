Neváhejte a jeďte do hor

Karlovarský kraj - Pokud si chcete pořádně zalyžovat, tak neváhejte a využijte k tomu nadcházející víkend. Příští týden totiž hrozí meteorologové oblevou, která má zasáhnout i hory.

Lidé z regionu mohou zamířit do Mariánských Lázní. V provozu je denně kabiková lanová dráha, lyžařské vleky č.I a č.II, dětský park s posuvným kobercem a lanovým vlekem. Lyžovat lze na sjezdovce Krakonoška i na Slalomáku. Areál funguje od 9 do 16 hodin a večer je možné přijít například dnes od 18 do 21 hodin. Návštěvníkům je k dispozici lyžařská škola, půjčovna, servis, skibar U lanovky a několik restaurací v těsné blízkosti areálu. Parkování na parkovištích u ski areálu je zdarma.

Skiareál Boží Dar Neklid nabízí výborné podmínky pro lyžování a snowboarding. Na širokých, upravených sjezdovkách leží přes 70 centimetrů přírodního sněhu. V provozu jsou všechny vleky, lyžuje se i o víkendech bez front. Večerní lyžování na vleku Hranice je v provozu každý den od 18.00 do 20.00. Až do neděle na Božím Daru probíhá mistrovství světa juniorů ve snowboardcrossu. Během této akce počítejte s omezeními v dopravě. Centrum Božího Daru bude přístupné pouze místním a ubytovaným hostům.

„Parkování bude možné na záchytných parkovištích. Parkoviště Kapka bude uzavřeno, využijte parkoviště na Neklidu. Provoz sjezdovek a vleků se veřejnosti dotkne minimálně, pouze během víkendu bude na vleku Za Prahou umožněn přednostní průchod závodníkům," uvedl mluvčí skiareálu Filip Majkus.

Ve skiareálu Plešivec je otveřeno šest z deseti tratí a leží tady kolem 80 centimetrů sněhu.

V největším krušnohorském skiareálu Klínovec je více než metr sněhu. Areál je otevřen denně od 9:00 do 16:00. Upraveno je 18,9 km sjezdovek všech obtížností, v provozu jsou všechny lanové dráhy, dále vleky E, F, G a pojízdné pásy v dětských parcích. Během února probíhá každý den večerní lyžování od 16:00 do 21:00 na vleku F. V provozu jsou pravidelné skibusy z Mariánské, Loučné, Háje, Kovářské, Božího Daru, Jáchymova a skibus mezi vrcholy Klínovce a Fichtelbergu.

Podmínky pro sjezdové lyžování jsou stále vynikající v Perninku a oba lyžařské areály jsou v plném provozu včetně večerního lyžování každou středu, pátek a sobotu. Sněhová vrstva Krušnohorské lyžařské magistrály a ostatních běžeckých tratí je zcela souvislá. Všechny tratě jsou pravidelně strojově upravovány před každým víkendem, ale také podle jejich aktuálního stavu a počasí.

V prostoru letiště nad Perninkem je připraven běžecký okruh v délce 2,5 km určený běžkařům se psy a v centru obce můžou odpolední běžkaři využít běžecký areál v délce 900 m, který je osvětlen denně od 17 do 21 hodin.

Všechny sjezdovky jsou v provozu ve skiareálu Bublava Stříbrná.