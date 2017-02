O průmyslovou zónu se zajímá čínský výrobce skla

Cheb - O chebskou průmyslovou zónu II se už zajímají investoři, a to ještě neexistuje. Počítá se s tím, že vznikne až po roce 2020. Do Chebu už ale dorazil čínský výrobce skla. Jen málokde totiž umí vyhovět jeho hlavnímu požadavku dostat prostor na víc než kilometr dlouhou linku.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

„Tato společnost patří mezi přední čínské výrobce skla," řekl chebský starosta Petr Navrátil.

Jak vysvětlil, firma se specializuje na stavební sklo, chytré sklo a podobně. „Jejich materiály se používají ve světě třeba při stavbách mrakodrapů," poznamenal.

Jak starosta vysvětlil, společnost má speciální požadavek. „Potřebuje pozemek, na kterém by mohla postavit halu s kilometr dlouhou linkou," řekl Petr Navrátil. Jak upozornil, firma zatím není rozhodnutá. Vedení se rozhoduje mezi Českou republikou a Polskem. A na chebskou průmyslovou zónu sází také stát. Už v lednu vláda schválila výběr nových lokalit pro rozvoj státem podpořených průmyslových zón a zelenou dostala právě i další etapa chebského průmyslového parku, který by měl vzniknout v letech 2020 až 2022.

„Vláda dala tímto rozhodnutím jasně najevo, že stojí o rozvoj chebské průmyslové zóny. To je důležité pro další rozhodnutí jednotlivých ministerstev v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Následně můžeme upravit územní plán města Chebu a po roce 2020 začít nabízet rozvojové plochy pro investora," doplnil chebský starosta. „Jedná se o běh na velice dlouhou trať. Dalších 142 ha ploch nabízí prostor pro investory, ale jsou především i výzvou pro developery, kteří na jiných plochách mohou stavět bytové i rodinné domy. Neboť kde je práce a hezké prostředí, tam lidé chtějí i bydlet," sdělil.

Průmyslová zóna II bude moct vzniknout i díky tomu, že na podzim loňského roku daroval kraj městu potřebné pozemky. Od města za to získal plochu pro zemědělské aktivity školního statku, který by o své zázemí přišel. Do roku 2020 tam však školní statek zůstane, na původně městské pozemky se přesune až poté. Podle chebského starosty Petra Navrátila má i nová etapa co nabídnout: „Průmyslový park II bude mít velmi dobré napojení na páteřní D6 a do Německa, dá se tam vybudovat i železniční vlečka, to rozhodně každá zóna nabídnout nemůže." Díky zařazení na vládní seznam má město velkou šanci, že se mu na vybudování infrastruktury nové zóny podaří sehnat dotační prostředky.