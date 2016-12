Obchody se plní rachejtlemi. Na co dát při nákupu pozor?

Západní Čechy – Utržené prsty, popáleniny i tržné rány. To je výčet nejčastějších zranění, jež si v minulých letech způsobili obyvatelé kraje neopatrným zacházením s pyrotechnikou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Například loni při oslavách přelomu roku řešili krajští záchranáři nejvážnější případ ve Vejprnicích, kde muž přišel o několik prstů na rukou.

Ohňostroje k vítání nového roku přesto neodmyslitelně patří, proto už se regály v obchodech začínají petardami, rachejtlemi a dělobuchy zaplňovat.

A na co by si měli dát lidé při jejich nákupu pozor? „Rozhodně by na pyrotechnice neměly chybět informace o tom, odkud výrobek pochází a kdo je jeho výrobcem či dodavatelem. Každý výrobek by měl obsahovat také český návod k použití," uvádí Jan Řezáč, ředitel Inspektorátu České obchodní inspekce (ČOI) pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

V současné době se začíná množit také stánkový prodej zábavní pyrotechniky. „Pokud by byla vystavena velké zimě nebo by na jednotlivé výrobky dokonce pršelo či sněžilo, tak bych je rozhodně nedoporučoval kupovat," upozorňuje Řezáč. „Spotřebitel sice možná nějakou korunu ušetří, ale může se mu to mnohonásobně vymstít," doplňuje.

Další radu připomínají záchranáři. „Lidé by si rozhodně měli před použitím pyrotechniky přečíst celý návod k použití. Právě nesprávnou manipulací s výrobky je totiž způsobena většina poranění, které ošetřujeme," upozorňuje mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Martin Brejcha.

Inspektoři ČOI už se na několik kontrol prodejců zábavní pyrotechniky v minulých týdnech vypravili. Zatím se naštěstí s žádným život ohrožujícím prohřeškem nesetkali. „V jednom případě jsme pokutovali nesprávné skladování pyrotechniky," podotýká ředitel s tím, že kontroly rozhodně ještě nekončí.

Podle Řezáče se úroveň značení pyrotechniky v posledních letech dost zlepšila. „Nejčastěji se setkáváme právě s nesprávným skladováním zábavní pyrotechniky," uzavírá ředitel.