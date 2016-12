Obyvatele nejstaršího chebského sídliště trápí nedostatek parkovacích míst

Cheb - Na chebském sídlišti Spáleniště v současné době oficiálně zaparkuje jen 258 vozidel. To je počet, který je na 745 bytových jednotek velmi nedostačující. Město proto nechalo zpracovat materiál, který říká, kde všude je možné místa vytvořit, případně je upravit tak, aby zaparkovalo co nejvíc řidičů. Poslední slovo ale budou mít obyvatelé.

Město nechalo zpracovat jednu studii na revitalizaci Spáleniště už v roce 2012. Ta se ale u tamních obyvatel nesetkala s pozitivním ohlasem. „Ukázalo se, že víc než řešení klidových zón trápí tamní obyvatele parkování," řekl chebský místostarosta Pavel Hojda.

Nová studie proto řeší, kde všude by mohla nová parkovací místa vzniknout. „S obyvateli se chceme znovu sejít a vyřešit s nimi, která místa v jaké lokalitě by jim vyhovovala," podotkl Hojda. V některých lokalitách by to znamenalo ubrat na zeleni. Vybrat si mezi parkováním a stromy či trávníkem pak budou muset místní.

„Počítáme s tím, že realizace má být rozdělená do několika etap," doplnil místostarosta s tím, že mají práce začít v roce 2018.

„Víme, že tamní obyvatele trápí třeba nevzhledné obchodní centrum Vesmír. V silách města ale není kupovat podobné objekty a rekonstruovat je," doplnil chebský starosta Petr Navrátil.

Sídliště Spáleniště je nejstarším chebským sídlištěm. Jeho výstavba byla zahájena v roce 1960.