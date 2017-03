Odborníci poradí se zdravím a změří tlak

Cheb - Už dnes si lidé mohou nechat zdarma změřit tlak u chebského obchodního centra Dragoun. Odborníci navíc příchozím poradí se zdravím. Další zastávku pak budou mít ve Františkových a Mariánských Lázních.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Drahomír Stulír

S čím se mohou lidé obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu? I to se zájemci na místě dozvědí. Zdravotní pojišťovny totiž zaplatí v průměru každému občanovi za rok zdravotní péči za více než 20 tisíc korun. Specialisté Oborové zdravotní pojišťovny proto chtějí lidem nabídnout konzultace o zdraví a službách pojišťoven, na které mají právo. „Lidé si často neuvědomují, jaké všechny služby jim může jejich zdravotní pojišťovna poskytnout. Vedle toho hlavního tedy proplácení zdravotní péče to je řada zdravotních benefitů, ale například také pomoc s hledáním specialisty s volnou kapacitou nebo třeba snadná komunikace přes internet, aniž by klient musel s každou drobností osobně chodit na pobočku," říká Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny.

Odborníci budou lidem k dispozici v úterý 7. března před chebským obchodním centrem Dragoun, a to v době od 9 do 12 hodin. Poté se přesunou do Františkových Lázní, a to na zastávku v Sadech, kde budou od 14 do 17 hodin. Měření tlaku a konzultace jsou nachystány i na čtvrtek 9. března. Odehrají se v Mariánských Lázních na parkovišti před Kauflandem, a to od 9 do 12 hodin.