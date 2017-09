Odkryli sto let starou cestu

Aš - Unikátní, přibližně sto let starou cestu z kamenů se podařilo odkrýt pracovníkům, kteří v ašské ulici Janáčkova opravovali silnici.

Na místo dorazili i archeologové, aby celou záležitost zdokumentovali. Přesné stáří staré cesty není zatím jasné. Pocházet může z přelomu 19. a 20. století. V Janáčkově ulici se v tuto chvíli pokládá po celé její délce hlavní řad plynového potrubí. Po pokládce plynu dojde k opravě vozovky.



„Stavbaři pracují na úsecích, kde to bez svolení archeologa lze. Například demontovali starou opěrnou zeď, oddělující chodník v Janáčkově a zahradu u domu na křižovatce s ulicí Petra Bezruče,“ řekl ašský mluvčí Milan Vrbata.



Nová opěrná zeď bude vystavěna z gabionového systému. Kde to podmínky dovolí, pracuje se také v okolí chystaného kruhového objezdu. „Po celé délce komunikace, podél plotu, oddělujícího Janáčkovu od sportovního areálu Tyršova domu, jsou už přeloženy původní žulové obrubníky. Starý a nevzhledný plot z vlnitého plechu zde bude nahrazen novým,“ informoval Milan Vrbata.



Rekonstrukce Janáčkovy ulice představuje další etapu obnovy silničního úseku od křižovatky Šaldovy s Hlavní až ke křižovatce s ulicí Petra Bezruče.



„Součástí stavby je také nová okružní křižovatka, do které budou ústit jednak už zmíněné ulice Šaldova a Janáčkova a také Klicperova, Sokolská a druhá část Janáčkovy, směřující do ulice Alešovy,“ dodal Milan Vrbata. Šaldova je po pokládce živice už téměř dokončena. I když se tu stavební stroje pohybují a někde je uskladněn i stavební materiál.



V Šaldově a Janáčkově ulici se jedná o tři souběžné stavby. Jednu v režii Krajské správy a údržby Karlovarského kraje, který má na starost vozovky v obou ulicích a stavbu okružní křižovatky, druhou představuje investice města Aš do nových chodníků, parkovacích zálivů, zelených ostrůvků, autobusových zastávek a veřejné osvětlení. Třetí etapou je zmíněná výměna plynového potrubí.