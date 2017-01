Odpad bude končit na překladišti za městem

Cheb - Na překladiště do nedalekých Chocovic se i nadále bude vozit komunální odpad z Chebu. Ve výběrovém řízení s nejlevnější nabídkou totiž zvítězila společnost Marius Pedersen, která i překladiště provozuje. Komunální odpad bude od dubna svážet z domácností společnost Chebské technické služby (Chetes).

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Vítězná firma Marius Pedersen nabídla cenu 1220 korun za tunu odpadu, který od nás převezme. Bude to vypadat tak, že městská společnost Chetes naloží odpad ve městě a převeze jej do Chocovic. Tam už se dál o odpad postará Marius Pedersen," vysvětlil chebský starosta Petr Navrátil.

Marius Pedersen následně poté odpad převáží velkoobjemovými kontejnery na skládku v Tisové u Sokolova. Tato firma až do března letošního roku bude na skládku odvážet veškerý odpad z Chebu. Město se však rozhodlo přenechat odvoz odpadu městské firmě.

Společnost Chetes si už objednala i svozová auta a v tuto chvíli shání šest řidičů a 12 pracovníků obsluhy svozového vozidla. Kontejnery už město od současného provozovatele odkoupilo.

„Podle současných odhadů by Cheb měl ve výsledku na svozu odpadu ušetřit. Na služby spojené s odpady dává zatím kolem 40 milionů korun ročně. Pokud se potvrdí odhady, po převzetí městskou firmou by to mohlo být zhruba o tři miliony méně," poznamenal starosta Petr Navrátil. „Počkat ale budeme muset na ostrý rozjezd a sledovat náklady minimálně půl roku, než budou odhady relevantní," podotkl Navrátil.

Mnohaletá dohoda se společností Marius Pedersen byla podle vedení radnice zastaralá a město Cheb ji již nemohlo dodatečně měnit.

„Chtěli jsme smlouvu doplnit o snížení ceny za separovaný odpad, ale právníci řekli, že už to není možné," řekl chebský starosta Petr Navrátil.

Podle něho je 20 let stará smlouva napsaná tak, že je pro město běžným způsobem nevypověditelná.

Proces ukončení smlouvy ale nějakou dobu trval, stejně tak jako příprava na nové výběrové řízení na firmu, která by se svozem odpadu pokračovala.

Chebská radnice si před časem nechala zpracovat průzkum, který srovnával ceny za svoz separovaného odpadu s okolními městy. Z průzkumu vyšlo, že je svoz dražší, ale zase svoz bioodpadu levnější. Novou smlouvu s dodavatelem by však město uzavřelo jen na čtyři anebo pět let. Město totiž připravuje projekt spalovny odpadu. Pokud by se realizoval, výrazně by se měnily podmínky smlouvy.

Za současné popelnice zaplatilo město téměř 3,5 milionu korun.

„Odpadly tak starosti s výměnou popelnic v celém městě, a navíc se nám to finančně vyplatilo. Za současné kontejnery jsme zaplatili 3,5 milionu korun, pokud bychom kupovali nové, museli bychom za ně zaplatit více než 7 milionů korun," dodal starosta.