ON-LINE: Návštěva prezidenta v Karlovarském kraji

Aš - Už za pár týdnů se budou muset motoristé v Aši obrnit trpělivostí. Začne totiž rekonstrukce Šaldovy a Janáčkovy ulice. Teď se hledají možnosti, kudy povedou objízdné trasy. A snadný úkol to nebude. Například do Šaldovy ulice ústí jedenáct komunikací, a to přes čtyři křižovatky.