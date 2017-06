Oprava domu v centru města bude o miliony levnější

Cheb – Přepracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci opuštěného domu v Mánesově 23 v Chebu si nechá město Cheb. Podle původního projektu měly totiž náklady na celkovou rekonstrukci přesáhnout částku 28 milionů korun. Město by se teď chtělo dostat na 13 milionů.

DŮM v Mánesově 23 v Chebu se má dočkat levnější rekonstrukce.Foto: Město Cheb

„To je s ohledem na to, že v domě je dvacet bytových jednotek, příliš vysoká suma. Dohodli jsme se, že náklady na rekonstrukci nesmí překročit částku 13 tisíc korun za metr čtvereční podlahové plochy. Celkově by to tedy mělo být maximálně 13 milionů korun. Na zateplení fasády, střechy a výměnu oken bychom navíc chtěli získat dotaci,“ uvedl chebský místostarosta Zdeněk Hrkal.

Oproti původnímu záměru tak nebude ve čtyřpatrovém objektu výtah. „Právě náklady na vybudování výtahu byly velmi vysoké. Předpokládaly se poměrně velké stavební zásahy, a dokonce by se kvůli tomu i snížil počet bytů,“ vysvětlil místostarosta.

Podle nového záměru budou v nejnižším podlaží bezbariérové byty. Přístup by měl být přitom zajištěn z Mánesovy ulice za pomoci takzvaného schodolezu. Ve vyšších podlažích pak budou klasické malometrážní nájemní byty. „Přepracovaný projekt a stavební povolení chceme mít k dispozici do letošního října. Ještě v tomto roce bychom chtěli zahájit i samotnou rekonstrukci,“ dodal Zdeněk Hrkal.