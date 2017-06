Oprava letištní dráhy bude náročnější, než se čekalo

Cheb - Sto let letos slaví chebské letiště a jako dárek dostane opravenou část přistávací dráhy. Práce však budou náročnější, než se čekalo. A také dražší.

Letiště Cheb.Foto: Deník: Jan Buriánek

„Na opravu přistávací dráhy bylo původně v rozpočtu vyčleněno 10 milionů korun a akce pak byla vysoutěžena za necelých 5 milionů korun. V té době ale nikdo netušil, v jakém stavu je podklad dráhy,“ sdělil chebský starosta Antonín Jalovec. „Po odfrézování se bohužel zjistilo, že rozsah prací bude větší,“ sdělil s tím, že jsou v povrchu větší trhliny ještě po bombardování.



Betonová dráha byla nejprve poničena právě bombardováním v závěru druhé světové války. Pak byla sice opravena, ale letiště nebylo využíváno nijak intenzivně a hlavně od padesátých let nedošlo k žádné zásadnější opravě. Betonová dráha tak následkem dřívějších poškození a stářím začala praskat a propadat se a Úřad pro civilní letectví už před mnoha lety zakázal její používání.

Letiště tak využívá jen nezpevněné travnaté dráhy paralelní s dráhou betonovou, což ovšem komplikuje provoz při nevlídném počasí, především při vydatnějších srážkách. Nově by tak oprava měla stát 6,3 milionu a do oslav 100 let letiště by mělo být hotovo. „Nebude opravená celá délka a šířka, ale pro provoz to bude dostačující. Oprava celé dráhy by byla mimo možnosti města,“ podotkl starosta. Údržba letiště by měla pokračovat i v dalších letech, aby se situace neopakovala a nezhoršovala. „Musíme si s Ultralight Clubem nastavit, jak budou probíhat údržby, aby nedocházelo k degradaci letiště,“ dodal Antonín Jalovec.

Na letišti mohou přistávat letadla do 6,5 tuny. Chebské letiště má statut veřejného vnitrostátního. Jeho provozovatelem je Aeroklub Karlovy Vary a správcem chebský Ultralight Club. První chebské letiště vzniklo již v letech 1916 až 1917. Vybudovalo jej město Cheb na svých pozemcích na základě zájmu rakousko-uherské armády. Luftflotte zde umístila jednotku Fliegeretappen Kompanie Nr. 16, což byla cvičná a doplňovací jednotka, která v Chebu zahájila činnost 1. července 1917. Tím se toto letiště stalo prvním a jediným v zemích Koruny české bývalého mocnářství. Dokonce zde 13. října 1939 přistála slavná vzducholoď D-LZ 130 Graf Zeppelin II. Celá výjimečná událost byla doprovázena leteckým dnem, kde se představila i známá Legie Condor. Do města kvůli tomu přijelo neuvěřitelných 120 000 lidí. Cheb byl totiž jediným místem Československa, kde tento obr přistál.