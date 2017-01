Oprava za miliony se zřejmě nestihne

Cheb - Město Cheb stále čeká na podpis ministra financí o bezplatném převodu letiště na město Cheb. I když původně měl být podpis hotový už na konci loňského roku, kvůli onemocnění pracovníků na ministerstvu k tomu nedošlo. Kdy bude reálně možné zahájit výběrové řízení na rekonstrukci letiště, se tak zatím neví. S velkou pravděpodobností se nestihne opravy za 10 milionů korun provést do června letošního roku, jak mělo vedení Chebu v plánu.

Letiště Cheb.Foto: Deník: Jan Buriánek

„S opravami budeme muset začít co nejdříve, ale musíme počkat na podepsání převodu," sdělil chebský místostarosta Pavel Hojda. Přitom na rekonstrukci letištní plochy není mnoho času, v červnu se tu totiž uskuteční jedinečná oslava 100. výročí.

„Než se zahájí výběrové řízení na dodavatele stavby a další administrace, uběhne mnoho týdnů, je reálně možné, že se oprava do oslav výročí nestihne, a to by byla velká škoda," poznamenal Pavel Hojda.

Převod letiště už by byl hotový, kdyby však nenastaly na začátku jednání problémy. S Ministerstvem dopravy město Cheb již před několika měsíci podepsalo smlouvu o bezplatném převodu na město Cheb. Když však mělo smlouvu podepsat Ministerstvo financí, tak se obávalo možné nedovolené podpory, takže muselo požádat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o rozhodnutí. Tamní úředníci však sdělili, že o tom nemohou rozhodnout, a předali tuto smlouvu na Evropskou komisi. Ta po prověření rozhodla, že se o nepovolenou podporu nejedná.

Převod letiště do vlastnictví města Chebu se s největší pravděpodobností uskuteční v následujících dnech. Následně nato začne oprava celkem kilometrové přistávací dráhy, tak aby práce skončily před začátkem oslav 100. výročí letiště. Nyní většina letadel přistává na trávníku. (bur)