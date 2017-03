Opravdový akvapark je v kraji jeden

Skalná - Replika čínského seismoskopu a demonstrátor příčného a podélného vlnění. To jsou dva nové artefakty, které do vnitřních prostor jediného seismologického muzea na Chebsku umístili pracovníci Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze. Muzeum tu funguje už přes rok a cestu si do něho našly stovky lidí.