Opravu za miliony zaplatí samo město

Cheb - Rekonstrukci chebského sportoviště Lokomotiva za celkem 27 milionů bude muset město Cheb zaplatit ze svého. Neuspělo totiž se žádostí o dotaci. I tak se však opravy uskuteční, jak je naplánováno.

„Žádost jsme odeslali na ministerstvo školství. O peníze jsme žádali zatím na první etapu rekonstrukce. Na ty další, které budou následovat, požádáme o dotaci znovu,“ sdělil chebský místostarosta Pavel Hojda.

Město Cheb neuspělo se žádostí proto, že nedostala potřebný počet bodů, aby byla zařazena do posuzování. „Chyběly nám dva body. Chtěli jsme do projektu získat dalšího partnera, Karlovarský kraj, ale to se nepodařilo,“ poznamenal Pavel Hojda.

Za zmíněné finanční prostředky vznikne celá nová plocha s umělou trávou, s přístupovými komunikacemi a dalšími drobnostmi okolo, jako je odkanalizování nebo svedení dešťové vody. Město při plánování rekonstrukce sportovního areálu vyšlo z potřeb samotných fotbalistů. Ti byli i těmi, kteří navrhli, aby se jako první předělalo sportoviště. Vedení města navíc předpokládá, že stavební práce v areálu skončí do 1. srpna. Následovat by pak měly opravy šaten, sportovní haly samotné a ostatních částí areálu.



Opravy měly začít už v loňském roce, ale protože vítězná firma nakonec od zakázky ustoupila, přesunulo město nové výběrové řízení až do letošního roku. Vloni by se totiž všechny stavební práce nestihly včas.