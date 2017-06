Opravy na železnici si vyžádají výluky

Karlovarský kraj – S hezkým počasím přichází i čas oprav. Pracuje se nejen na silnicích, ale i na železnici. V Karlovarském kraji se proto cestující musí připravit hned na dvě omezení. Místo vlakem budou cestovat autobusem.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

První výluka se týká trati Cheb – Bad Brambach, konkrétně úseku Vojtanov – Bad Brambach. Začne v pondělí 5. června v 8 hodin a potrvá do pátku 9. června do 15 hodin. „Dopravci České dráhy a Die Länderbahn proto musí ve vyloučeném úseku nahradit všechny vlaky autobusy,“ informovala Radka Pistoriusová, tisková mluvčí Českých drah. „Budou zavedeny dvě autobusové linky. Přímá autobusová linka, označená ve výlukovém jízdním řádu „P“, jede po trase Vojtanov – Bad Brambach a opačně. Zastávková autobusová linka, označená ve výlukovém jízdním řádu „Z“, jede po trase Vojtanov – Plesná a opačně. Nejede však do stanice Bad Brambach,“ vysvětlila s tím, že podrobnosti najdou cestující ve výlukovém jízdním řádu.

Druhá nepřetržitá výluka je v Karlovarském kraji na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Nejdek – Johanngeorgenstadt, a to v úseku Nejdek – Potůčky. Začala 1. června a potrvá až do konce měsíce, do 30. června do 13:20. České dráhy nahrazují všechny vlaky osobní dopravy v úseku Nejdek – Potůčky spoji náhradní autobusové dopravy.

„Cestujícím se dopředu omlouváme za případné komplikace, které jim můžou v souvislosti s výlukami vzniknout,“ dodala Radka Pistoriusová.