OTÁZKA PRO: Martinu Kuželovou, ředitelku Městské knihovny Cheb

V knihovně pořádáte řadu zajímavých přednášek. Jaká nejbližší posluchače čeká a co se na ní dozvědí?

CHEBSKÁ KNIHOVNA.Foto: Deník/ Archív Deníku

Na téma „Alfons Mucha a Sarah Bernhardtová osudové setkání“ bude PhDr. Jana Jebavá v chebské knihovně hovořit v úterý 12. září. Do přednáškové místnosti knihovny zveme tradičně od 18.15 hodin.



Českému malíři Alfonsi Muchovi bylo 34 let, když se dostal k přelomové objednávce od slavné francouzské herečky Sarah Bernhardtové, tehdy 50leté, na divadelní plakát Gismonda někde se tvrdí, že to bylo šťastnou náhodou, jinde, s odkazem na dobový tisk, že se tak stalo díky řádnému konkurzu. Každopádně velká umělkyně byla nadšena, její další zakázky na plakáty, návrhy scény či kostýmů následovaly a Muchu proslavily. A také ho exkluzivní smlouvou na šest let plně zaměstnaly… Bylo na spolupráci slavné divy a mladého kumštýře, jehož celoživotní dílo pak po světě proslavilo českou secesní školu, i něco víc? Přijďte si to poslechnout.