OTÁZKA PRO: Pavla Klepáčka, místostarostu Aše

Aš - Vrátí se letos do Aše trhy?

Místostarosta Aše Pavel Klepáček.Foto: Deník/Jan Buriánek

Ano, skupina většinou mimoašských prodejců, kteří k nám do Aše pravidelně jezdili v roce 2016, plánuje i pro letošní rok svoji účast. Trhy by se měly konat jednou za čtrnáct dní. První byly naplánovány na pondělí 23. ledna. Vzhledem k velkým mrazům a množství sněhu se ale neuskutečnily. Další trhy by se měly konat v pondělí 6. a 20. února, opět ale bude záležet na počasí. Prostor před tržnicí je však prodejcům za splnění všech podmínek k dispozici 365 dnů v roce. Pondělky jsou výhodné tím, že není nutno platit poplatky za zábor veřejného prostranství. Tímto rozhodnutím se snaží město Aš podpořit i tuto tradiční formu prodeje zboží, výrobků či například přebytků ze zahrádky a oživit tak střed města o tuto činnost. Mnozí občané i návštěvníci města si tuto formu prodeje oblíbili a věříme, že tak tomu bude i v letošním roce a spokojených nakupujících i prodejců bude co nejvíce.