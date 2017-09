Otřesů se lidé už bát nemusí

Františkovy Lázně, Skalná – Jak vzniká zemětřesení, co je jeho příčinou a mají se lidé otřesů obávat? Nejen na tyto otázky odpovídali odborníci od pátku do soboty ve Františkových Lázních a ve Skalné.

Konalo se zde totiž jedinečné vulkanologické a seismologické setkání. Jak sami odborníci zdůraznili, bát se není čeho. „V tuto chvíli nepozorujeme, že by se seismologická aktivita zvyšovala, naopak, podle všech údajů, které máme k dispozici, aktivita ustala,“ sdělila seismoložka Jana Doubravová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze. Poslední záchvěvy země pocítili lidé na Chebsku v červenci, kdy nejsilnější jev měl hodnotu magnituda 3,1.



I přes to všechno seismologové nemohou dát stoprocentní jistotu, že se zvýšená zemětřesná aktivita opět neobjeví. „Zemětřesné roje jsou velmi specifický jev a přesně stanovit, jestli se bude zem v dohledné době otřásat, se nedá,“ poznamenala Jana Doubravová. Podle odborníků se dá v západních Čechách očekávat zemětřesení pouze do magnituda 5, a to jen v extrémních případech. Spíše se tu budou objevovat jako dosud zemětřesení menší než 5.



Lidé se během dvou dnů seznámili s historií seismologických měření v okolí Chebské pánve a také s následným průzkumem vulkánu Komorní hůrka, který jsme začali již před několika měsíci,“ sdělil Milan Brož. Lidé se tu také dozvěděli o tom, jakým způsobem pokračuje hloubení štoly v úbočí Komorní hůrky a jak jsou práce náročné. Na závěr se mohli všichni podívat i do prvních metrů takzvané Goethovy štoly i s odborným výkladem seismologa Milana Brože. Poté se uskutečnila ještě návštěva národní přírodní rezervace Soos.



„Druhý den ve Skalné jsme se věnovali především tomu, jak v tuto chvíli vypadá sledování zemětřesení v západních Čechách, a také tomu, jak se posuzují škody po zemětřesení na budovách,“ přiblížil Milan Brož.

V rámci setkání se hosté měli možnost podívat do jedinečné a nejstarší seismologické stanice na Chebsku, ve skále pod hradem Vildštejn. Mimo to bylo pro všechny zájemce otevřeno i jediné zemětřesné muzeum na Chebsku, kde si lidé prohlédli historické seismometry, zhlédli zbrusu nový film o zemětřeseních v regionu, a dokonce tu měli možnost vidět i nejstarší keramický seismometr z Číny.