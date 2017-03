Panel Deníku: Lidé si v Karlovarském kraji rozdělí dalších sedm milionů korun

Karlovarský kraj – Dalších zhruba sedm milionů korun by mohli získat zájemci o výměnu starého kotle na tuhá paliva za nový.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Karlovarský kraj požádal Ministerstvo životního prostředí o navýšení původní částky, která byla k dispozici v první fázi takzvaných kotlíkových dotací, o deset procent.

Peníze získané navíc chce kraj rozdělit ve druhém kole dotační výzvy, s jejímž vyhlášením počítá. Zájemci budou moci žádat o výměnu zastaralých zdrojů tepla výhradně za kotle na biomasu nebo za tepelná čerpadla.

76%

Podle 76 % panelistů Deníku z Karlovarského kraje kotlíkové dotace pomohly zlepšit ovzduší, zbytek je přesvědčen o opaku. Odpovídalo 25 lidí.

„O první výzvu kotlíkových dotací, na kterou bylo vyčleněno více než 64 milionů korun, byl nečekaně velký zájem. Na krajský úřad přišlo 625 žádostí v celkovém objemu kolem 71 milionů korun. Jelikož ministerstvo souhlasilo s navýšením původní částky, budou mít další žadatelé možnost získat dotaci na výměnu starého kotle za nový," uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Stávající kotel na pevná paliva bude ovšem možné vyměnit pouze za ten, který využívá obnovitelné zdroje energie.

Zájemci o dotaci budou i ve druhém kole výzvy podávat žádosti osobně na podatelně krajského úřadu, aby bylo možné jednoznačně určit jejich pořadí. „Očekáváme, že peníze na nové ekologické zdroje tepla budeme rozdělovat i v příštích vlnách kotlíkových dotací. Z tohoto důvodu požádáme Ministerstvo životního prostředí o přidělení dalších finančních prostředků. V průběhu následujících let by mohly dosáhnout až 120 milionů korun. Lidé se tedy nemusí obávat, že by kotlíkové dotace v Karlovarském kraji končily," dodala hejtmanka.

Odpovědi regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Pomohly kotlíkové dotace a kontroly spálenišť ke zlepšení ovzduší?

Věra Bráborcová, 55 let, ředitelka Denního centra Mateřídouška v Chodově

Ne. Průběh letošní zimy (výskyt smogu na mnoha místech) jasně ukázal, že dosavadní přijatá opatření jsou nedostatečná a různé dotační programy situaci ovlivnily pouze částečně.

Tomáš Kábrt, 51 let, lektor a novinář ze Sokolovska

Ano. Tam, kde jsou doprovázeny i příslušnými kontrolami vypouštěných škodlivin.

Rudolf Kovařík, 51 let, truhlář, provozovatel Klimatologické stanice v Šindelové

Ne. Dosáhne na to malý okruh lidí a nejedná se o zásadní koncepci vytápění obyvatel.

Pavel Janus, 47 let, ředitel ISŠTE Sokolov

Asi ano. I při vší nákladovosti a předraženosti nákladů na kotle. Ovzduší to zřejmě pomohlo, nikoliv peněženkám občanů.

Tomáš Cvek, 53 let, elektrotechnik, pořadatel největšího revivalového festivalu (Revival fest) v Karlovarském kraji

Ano. Nákupem kvalitních kotlů se určitě zlepší ovzduší.

Jiří Štípek, 46 let, ředitel firmy Amati-Denak Kraslice

Ano, i když jen málo. Jsou mnohem větší znečišťovatelé, třeba aut jezdí čím dál více.

Vladimír Hána, 62 let, taneční mistr z Chebu

Zatím nic nepozoruji.

Jaroslava Rymešová, 66 let, Cheb, pedagožka, bývalá novinářka

Nemám v tomto směru dost potřebných informací, ale domnívám se, že ano.

Ilona Lazúrová, 53 let, perníkářka z Chebu

Ne, jen to pomohlo k udávání lidí, přestože nic neprovedli.

Fabien Řezáč, 23 let, organizátor úspěšné akce pAšáci

Ano. Dle mě smysluplný krok, který doufejme směřuje k postupům, které zohlední ekologii tak, jak si současná globální situace žádá.

Petr Hruška, 52 let, farář z Chebu

Nevím. Předpokládám, že v nějaké malé míře ano. Klíčová je ovšem spíše otázka velkých znečišťovatelů.

Josef Švajgl, 45 let, manažer dobrovolného svazku Mariánskolázeňsko

Ne, kotlíkové dotace a kontroly spálenišť jsou dalším nástrojem pro ztrátu soukromí osob. Kotlíkové dotace jsou navíc rozdělovány naprosto nedůstojným způsobem. Rozdělované částky nemohou reálně ovlivnit kvalitu ovzduší.

Vít Bezděk, 45 let, motorkář a cestovatel

Ano, obnova kotlů je důležitá.

Tomáš Wizovský, 42 let, kastelán na hradě a zámku Bečov nad Teplou

Obecně věřím, že ano, ale v Bečově nad Teplou, kde trvale žiji, nepozoruji bohužel žádnou změnu k lepšímu.

Vladimíra Štrynclová, 62 let, ředitelka Střední logistické školy v Dalovicích

Ano. Otázka je ale životnost kotlů, působení hlavních znečišťovatelů.

Štěpánka Bergerová, 51 let, galeristka z Karlových Varů

Je předčasné hodnotit, dá-li se vůbec. Za smysluplnější bych považovala snížení DPH na ekologické palivo.

Jaroslav Dolina, 44 let, manažer turistického centra, Nová Role

Ano, dotace jsou jistě správně a pomáhají.

Jan Havelka, 32 let, hudebník, Karl. Vary

Ano, myslím, že každá podobná snaha ulehčit životnímu prostředí je přínosná.

Jan Kopál, 42 let, úředník, Ostrov

Ano. Když vyměníte kotel za lepší, s lepším spalováním, asi tím ovzduší zlepšíte, ne?

Jan Prudík, 69 let, kronikář města Karlovy Vary

Ano, i když si myslím, že ne příliš výrazně. Finanční prostředky pro takovéto aktivity jistě pomohou všude, ale měly by se v mnohem větší míře nasměrovat do nejvíce postižených oblastí, kterými jsou především část Karlovarského kraje, Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj.