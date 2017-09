Parkování nejen pro rezidenty

Cheb – Parkovací místa pro rezidenty by mohli v budoucnu využívat i ostatní motoristé.

Parkování na chebském náměstí Krále Jiřího. Foto: Deník/Jan Buriánek

Tuto změnu v parkování chystá Cheb, který se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích stání především v centru města. V tuto chvíli se připravuje generel dopravy, ve kterém se zohledňuje například i to, kolik je kde parkovacích míst.



„Rezidentní parkoviště pro občany, tedy místa, kde jsou barevně vytyčená parkovací stání, a lidé si tak musí zaplatit roční parkovací kartu, zůstávají během dne prázdná. Naopak tam, kde jsou vyhrazená parkoviště na mince, tak tam jsou parkoviště prázdná ve večerních hodinách,“ vysvětlil místostarosta Zdeněk Hrkal.



„Pracovníci, kteří mají generel dopravy na starost, přišli s nápadem, že placená místa by mohli lidé využívat v určitou dobu během dne, a naopak vyhrazená stání na kotouče anebo na parkovací lístky by mohla být využitelná během večera a noci,“ řekl chebský místostarosta. Město už má připravené některé mapy, kterých částí by se změna týkala. Teď jdou přípravy do poslední fáze. „Předpokládáme, že by lidé na rezidentních místech mohli stát mezi 8. a 17. hodinou, protože v té době jsou většinou majitelé v práci a v odpoledních hodinách se teprve vrací. Vše budeme ještě upřesňovat,“ poznamenal místostarosta.



Změna by se neměla týkat parkovacích boxů přímo na jméno. „Spolu s tím provádíme i průzkum toho, kterými ulicemi kolik přesně projede automobilů, abychom s tím následně mohli pracovat a zjistit tak například, které ulice jsou dopravou zatížené nejvíce, a podle toho následně plánovat jejich opravy. Generel dopravy se o něco opozdil, protože se opravovala Jateční ulice, a nebylo tak možné spočítat, kolik aut v ní projíždí, bylo by to neobjektivní.“