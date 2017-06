Partnerství měst by mohlo přinést třeba výměnné pobyty

Cheb – Delegace z partnerského města Bac Ninh navštívila chebskou radnici.

V obřadní síni ji slavnostně přijali starosta města Antonín Jalovec společně s místostarosty Zdeňkem Hrkalem a Gabrielou Lickovou a tajemníkem radnice Václavem Sýkorou. „Aby partnerství obou měst, uzavřené v roce 2015, bylo funkční, je potřeba ho naplnit konkrétním obsahem,“ vysvětlil starosta Antonín Jalovec.

Na setkání se tak mluvilo i o tom, kterých oblastí by se spolupráce mohla týkat. „Mohlo by jít například o kulturní výměny nebo výměnné pobyty dětí a studentů. Vietnamským partnerům jsme nabídli, že by se některý z jejich souborů mohl zúčastnit našeho tradičního festivalu FIJO, případně vystoupit v rámci kulturního programu vánočních trhů. Zájem je i o investice českých podnikatelů ve Vietnamu. Vietnamská delegace proto přivítala, že byl na setkání přítomen i zástupce Krajské hospodářské komory,“ řekl starosta.

Město Bac Ninh, které je centrem stejnojmenné provincie, má přes 300 tisíc obyvatel a leží 30 kilometrů severně od Hanoje. Město má bohatou kulturní tradici, zároveň je centrem obchodu a služeb. Žije v něm přibližně pět tisíc cizinců. Jedná se především o experty firem, které v poslední době v provincii ve velkém investují. Cheb je přitom prvním zahraničním partnerem města Bac Ninh.