Perníčky opět pomohly hospicu svatého Jiří

Cheb - Na začátku nápadu byla beseda o tom, jak pracuje Hospic sv. Jiří v Chebu, a na konci nápad pomoci mu prodejní akcí, kdy se nabízeným zbožím staly voňavé perníčky.

Studenti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb se před dvěma lety rozhodli, že se pokusí pomocí vlastnoručně upečených perníčků vybrat peníze na podporu hospice. Od té doby v době adventu vyrážejí do ulic. „Nápad vyšel před dvěma lety od žáků a velmi nás to potěšilo," přiblížila zrod akce vyučující Jaroslava Rambousková s tím, že nápad se stal tradicí. A tak se z budoucích sestřiček na chvíli staly zdatné cukrářky. „Studentky za vydatné podpory svých maminek, babiček a také školy v Plesné napekly perníky, které se vydaly prodávat do ulic," popsala s tím, že v letošním roce utržily za výtvory pět tisíc korun. „Peníze předáme pracovníkům hospicu na našem vánočním dni 21. prosince," dodala s tím, že zbylé perníky udělaly radost, studentky je totiž rozdaly v chebské nemocnici pacientům.