Petr Navrátil zůstává starostou Chebu

Cheb - Vláda schválila výběr nových lokalit pro rozvoj státem podpořených průmyslových zón. Zelenou dostala i další etapa chebského průmyslového parku, který by měl vzniknout v letech 2020 až 2022. Díky zařazení na vládní seznam se zvyšuje šance, že do Chebu zamíří velký investor, který by měl zájem třeba o stohektarovou plochu.