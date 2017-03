Po desítkách let spojí města silnice

Plesná - Znovu propojit české město Plesná a německé město Bad Brambach za celkem 76,5 milionu korun. To je hlavní cíl znovuvybudování silničního spojení, které zaniklo v polovině dvacátého století. Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo včera na plesenském náměstí. Na české straně mají stavební práce skončit na podzim příštího roku. Přípravy na propojení obou měst přitom trvaly od roku 2007.

STAROSTA PLESNÉ Petr Schaller ukázal, kudy povede první část nové silnice. Foto: Foto: Deník/Jan Buriánek

„Znovuobnovené silniční spojení určitě podpoří cestovní ruch v našem městě a ještě více prohloubí vzájemnou spolupráci mezi městem Bad Brambach a Plesná," sdělil starosta města Plesná Petr Schaller.

„Za město vybudujeme nábřežní zdi, upravíme koryto potoka Plesná a související chodníky, parkovací místa a veřejné osvětlení," vylíčil Petr Schaller. „Tyto úpravy vyjdou na necelých třicet milionů korun, přičemž devadesát procent zaplatí dotace a deseti procenty se bude podílet město Plesná," vysvětlil Petr Schaller.

Město Plesná a obec Bad Brambach byly historicky vždy propojeny silničním spojením, které fungovalo až do poloviny 20. století. Následně došlo k jeho uzavření zejména z politických důvodů a od té doby nebyla na stávajících silnicích prováděna žádná údržba, opravy ani větší rekonstrukce či modernizace.

Před samotným začátkem stavebních prací se musejí nejdříve vykácet dřeviny v areálu bývalé textilky. Právě jejím areálem část nové silnice povede.

„Jednu z budov v areálu bývalé textilky budeme muset zbourat, ale jinak ta největší tu zůstane. Podali jsme si i žádost na její opravu, ale musíme počkat do letošního léta, zda nám bude přidělena, či nikoliv. Pokud by se to povedlo, rádi bychom tam následně vybudovali muzeum spolu s naším partnerským městem Erbendorf," podotkl starosta Schaller.