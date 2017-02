Pod sopku se letos zavrtá malý bagr

Cheb - Prohlédnout si zblízka utuhlé magma z hlubin země a dotknout se ho holou rukou. Na takovém projektu pracuje Geofyzikální ústav Akademie věd již několik měsíců na Komorní hůrce u Chebu. Seismologové totiž chtějí odkrýt několik metrů bývalých chodeb pod tímto vyhaslým vulkánem. Ačkoliv se stavební stroje k sopce vrátí až na jaře, vyřizují odborníci v těchto dnech všechna potřebná povolení. Letošní novinkou, která geologům a seismologům výrazně stavební úkony usnadní, bude malý bagr.

„Už máme vyřízené veškeré papíry, budeme nyní čekat na finanční prostředky z Akademie věd a z Františkových Lázní v řádu statisíců korun. A podali jsme všechny potřebné podklady k tomu, abychom se mohli s projektem na otevření štoly v Komorní hůrce přihlásit do přeshraničního projektu Brána do nitra země," sdělil seismolog Milan Brož.

Pokud bude projekt schválený, mohly by se v rámci něho čerpat finanční prostředky na geologické práce ve výši 2 milionů korun. Což by výrazně celému projektu podle odborníků pomohlo.

„V letošním roce máme geologické práce provést pomocí malého bagru, který nám mnohonásobně usnadní všechny práce, protože v loňském roce jsme museli kvůli ochraně přírodní památky všechny prvotní úkony dělat ručně," podotkl Milan Brož.

Štola pod Komorní hůrkou je stará 180 let. Tehdy sloužila k tomu, aby se pomocí ní prokázalo, že se opravdu jedná o sopku. Pokud vše půjde plánu a stavebním pracím nebude nic stát v cestě, mohli by se lidé do prvních několika metrů štoly podívat už na konci letošního roku. Kompletní štola by se následně otevřela do tří let.



