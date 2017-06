PODÍVEJTE SE: Jaký je rozhled do kraje z dyleňského vysílače?

Dyleň – Hřebeny slavkovského lesa, Český les ale i rozhledy do Německa nebo na Chebsko.

Lidé se opět mohli rozhlédnout do kraje z dyleňského vysílačeFoto: Deník / Hříbal Antonín

Takové se naskytly pohledy návštěvníkům, kteří v sobotu zavítali na vrchol Dyleně, kde výjimečně byla otevřena vysílací věž. Pohledy z ochozů umocňovalo sice větrné, ale pro daleké pozorování příznivé počasí.

Věž měla původně za takzvané studené války strategický význam, sloužila vojákům podobně jako například Havran. „První otevření návštěvníkům jsme pořádali někdy před sedmnácti lety,“ říká současný majitel Antonín Hofmann a vzápětí dodává, že akce na Dyleni byly velkolepé. „Přišlo kolikrát i pět tisíc návštěvníků.“ Jak by ne, vždyť se na nejsevernějším vrcholu přírodního parku Český les konala i hudební vystoupení. „Zvali jsme místní kapely a lidé byli rádi. Jenže časem bylo návštěvníků až moc a začaly se množit stížnosti na rušení a na to, že se tu kolem v lese dělá nepořádek. Proto jsme několik let věž neotvírali, až opět nyní,“ poukazuje dále Hofmann s tím, že ne všichni si možnosti navštívit věž váží. „Musíme být opatrní. Je tam mnoho drahých zařízení a minule někdo nožem prořezal plachty na anténách. Jindy jsme zase našli vyndané přístroje z meteorologické stanice, ta navíc není naše,“ zlobí se Hofmann.

Majitel měl i plány na vybudování samostatné dvacetimetrové rozhledny v sousedství radiové věže. Jenže podle jeho slov z úmyslu sešlo. I tak je ale rád, když lidé přijdou a jak říká, zdejší krajina je krásná a má svou historii. Místo kolem věže si také oblíbili bývalí pohraničníci, kteří zde občas pořádají setkání.