Přeshraniční projekt podpoří sousedské vztahy

Skalná - Jedinečný projekt právě začal ve Skalné na Chebsku. Prostřednictvím řady kulturních akcí zde chtějí podpořit setkávání lidí ze Skalné a německého Neusorgu. Součástí projektu je ale také oprava kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné.

„Zahájili jsme program 'Kostel svatého Jana Křtitele, místo bez hranic'. Hlavním záměrem tohoto projektu je pozvednutí kulturních aktivit ve Skalné, ale i v partnerské obci Neusorg,“ řekl skalenský farář Piotr Libner. „Také bychom chtěli otevřít kostel, aby se stal místem bez hranic, bez diskriminace a nenávisti,“ podotkl.



Součástí projektu je oprava místního kostela. Konkrétně půjde o opravu krovů a výměnu střešní krytiny, odvlhčení zdiva a opravu fasády, zlepšení odvodu srážkových vod, instalaci kamerového systému na věž a do interiéru kostela. Bude se zde také instalovat ozvučení a elektronický zabezpečovací systém. Na partnerském kostele sv. Panny Marie v Neusorgu budou opraveny dřevěné konstrukce, proběhne výměna trámů, oprava vnitřních omítek, lakýrnické a malířské práce, opatření proti hmyzu, elektroinstalace a také zde dojde k ozvučení kostela.

V letošním roce se pak bude konat víc kulturních akcí, a to nejen v samotném kostele. Například již nyní probíhá soutěž zaměřená na děti od šesti do deseti let s tématem Velikonoce u nás a v Bavorsku. Připravuje se také koncert gotické hudby, který se odehraje v neděli 16. dubna od 16 hodin ve skalenském kostele. Další z připravovaných koncertů bude lahůdkou nejen pro milovníky vážné hudby, zahrají členové německé filharmonie. Bluesová kapela se pak představí divákům na červnových poutních slavnostech.



Přeshraniční projekt je financován v rámci příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a svobodným státem Bavorsko Cíl 2014 a 2020.