Přestavba věžáku spolkne miliony

Cheb - Celkem šestapadesát bytů vznikne v takzvaném modrém věžáku v Chebu. Předtím ho ale město bude muset nechat zrekonstruovat, a to zhruba za deset milionů korun.

Dům je opuštěný už řadu let. Naposledy sloužil jako vysokoškolská kolej, o kterou byl však mezi studenty stále menší zájem, a tak ho město před rokem odkoupilo. „S rekonstrukcí začneme nejdříve na jaře, v tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace,“ řekl chebský starosta Antonín Jalovec.



Projekt má mít město hotový do konce letošního roku. „Součástí rekonstrukce má být i vybudování přibližně šestnácti parkovacích míst,“ sdělil starosta. Po rekonstrukci bude dům spravovat i nadále město. O některé z bytů už v minulosti projevili zájem lidé z nedalekého sportoviště.



„Jestli vyhradíme některé byty pro lidi ze sportovního areálu Lokomotiva, nelze v tuto chvíli říct. Zatím jsme o tom nejednali. Počkáme, až bude přestavba hotová,“ poznamenal Antonín Jalovec.



V přízemí domu by měl vzniknout jeden nebytový prostor. Modrý věžový dům v Chebu, který dlouhá léta plnil funkci vysokoškolské koleje, odkoupilo město od Západočeské univerzity před rokem za 25,8 milionu korun. Původně se do jeho prostor měli přestěhovat klienti Domova pro seniory na chebském sídlišti Skalka, který se v současnosti rekonstruuje. Při přípravě domu na nastěhování seniorů se však přišlo na to, že dům musí být vybavený únikovým schodištěm, které tam chybělo. A tak k nastěhování seniorů nakonec nedošlo.



Podle všeho však nevzniknou v domě sociální byty. „Chceme mít v budoucnu absolutní přehled o tom, co se v domě odehrává, takže nehodláme dům předat do rukou nějakému soukromníkovi,“ dodal Antonín Jalovec.