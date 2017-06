Prestižní country festival přivítá pět kapel

Salajna – V pořadí již čtrnáctý ročník oblíbeného Salajnského žebřiňáku se uskuteční tento víkend v Salajně u Dolního Žandova.

Salajnský žebřiňák se v Salajně uskuteční již po čtrnácté.Foto: Deník / Buriánek Jan

Letos zde vystoupí celkem 5 kapel. Příprava akce trvá přibližně tři čtvrtě roku. „Vystoupí zde i legendární kapela Pacifik, ale i dámská bluegrassová kapela Od plotny skok a jiní,“ sdělil organizátor akce Václav Neumann. Zahraniční skupiny zde nevystoupí, protože těch českých je v zemi dostatek.

„Nejtěžší je potřeba zajistit festival finančně a pak můžeme teprve vybírat kapely minimálně tři čtvrtě roku předem. Zapomenout nesmíme na nic, jinak se nám to pěkně vymstí,“ informoval organizátor.

Každým rokem je i těžší sehnat sponzory, kteří by akci podpořili. Naštěstí se to vždy povede. „Samozřejmě že je to rok od roku těžší, ale všem bych chtěl touto cestou poděkovat, že díky nim se může takový festival uskutečnit,“ poznamenal Václav Neumann. Celkové náklady na pořádání akce jsou okolo sto tisíc korun.

Salajnský žebřiňák začíná v sobotu 3. června od 14 hodin. Lidem se představí kapely PAST z Plzně, 4R z Ostrova, OD PLOTNY SKOK z Litoměřic, BLUETET – BLUEGRAS – BAND z Karlových Varů a samozřejmě již zmíněná kapela Pacifik z Prahy.