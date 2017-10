Přítelkyni týral a vyhrožoval smrtí, muži hrozí až desetiletý trest

Chebsko - Terčem domácího násilí se stala žena z Chebska, kterou její druh napadal, urážel i vyhrožovl smrtí. Muž se tak choval od přelomu let 2013/2014 do letošního září, kdy záležitost byla oznámena policistům.

Domácí násilí. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

"Žena ve věku osmadvacet let dlouhodobě snášela fyzické napadání, slovní útoky a vyhrožování smrtí. V jednom případě byla žena mužem znásilněna, v druhém znásilnění nedokonal," sdělil policejní mluvčí Daniel Dvořák s tím, že 30. září 2017 policisté podali podnět státnímu zástupci k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Po rozhodnutí soudce, policisté muže převezli do vazební věznice.

"Policisté v takových případech umějí obětem domácího násilí včas poradit a pomoci. Nestyďte se a nebojte se říct si o pomoc," vyzval mluvčí policie.

V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody dva roky až deset let.

Jedna z institucí, která se této problematice věnuje, se nazývá Doma linka – pomoc obětem domácího násilí, která na svých stránkách uvádí: „Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.“

V Karlovarském kraji jsou pro oběti domácího násilí centra, na které naleznete kontakt například zde>>> Intervenční centrum pro oběti domácího násilí.