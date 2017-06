První metry štoly otevřou v září

Cheb - První metry takzvané Goethovy štoly v úbočí vyhaslé sopky Komorní hůrka by se pro veřejnost mohly otevřít už v průběhu září.

Ozdobný vstup do Komorní hůrky.Foto: Deník / Buriánek Jan

Štola pod Komorní hůrkou je stará 180 let. Tehdy sloužila k tomu, aby se pomocí ní prokázalo, že se opravdu jedná o sopku. Vykopání štoly navrhl tehdejší známý básník a přírodovědec Johann Wolfgang von Goethe. Kompletní štola by se následně otevřela do tří let. V tuto chvíli je část vykopané jámy obehnaná páskou, aby lidé nestoupali tam, kde by to pro ně mohlo být nebezpečné.

Mají to v plánu seismologové z Geofyzikálního ústavu v Praze. V tuto chvíli jsou vyřízené veškeré písemnosti a už za týden přijede k sopce i malý bagr. Seismologové nebudou s ničím otálet. Hned jak se bagry zakousnou do bývalé štoly pod vulkánem, začnou chodby zpevňovat důlními výztužemi, tak aby se návštěvníci cítili bezpečně. Navíc chodba bude protkána i speciálními výklenky, ve kterých si lidé zblízka budou moci prohlédnout vnitřní stěny sopky.

„Už máme hotová veškerá povolení, která pro pokračování prací potřebujeme,“ sdělil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze. „Důlní práce nám v letošním roce usnadní malý bagr. V loňském roce bylo všechno složitější, protože jsme se do země museli zakousnout ručně pomocí krumpáčů a lopat,“ vysvětlil Milan Brož.



V loňském roce odborníci pozůstatek čtvrtohorního vulkánku zmonitorovali gravimetrem, georadarem a dalšími mikroseismickými přístroji. Dokonce použili i takzvanou úderovou seismiku. Vyhloubení zavalených štol budou muset provést odborníci velmi šetrným způsobem, protože se jedná o národní přírodní památku. Navíc se pozůstatek vulkánu nachází ve druhém ochranném pásmu, to znamená, že nemohou použít například trhavinu a podobně.