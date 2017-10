Rekonstrukce silnice zvýší bezpečnost chodců

Cheb - Lidé z chebské čtvrti Švédský vrch jsou stále naštvaní kvůli tomu, že se jim už před více než rokem uzavřela 300 tun vážící lávka přes chebské nádraží.

Lávka na Švédský vrch je uzavřena přes rok.Foto: Deník / Buriánek Jan

Ta je bohužel v havarijním stavu, a tak lidé z této čtvrti musejí do města pěšky po silnici, která nemá chodník. To se však má v příštím roce změnit. Město plánuje celkovou rekonstrukci ulice, aby se lidé dostali do města bezpečněji.

„Kvůli tomu, že se nám nepodařilo vyjednat výjimku na umístění patek pilířů lávky, chceme v příštím roce zásadním způsobem upravit přístupovou trasu pro pěší z Vrázovy ulice na Švédský vrch,“ sdělil chebský starosta Antonín Jalovec.

„Vybudovat bychom tu chtěli především nový chodník pod železničním mostem a zdemolovat nedaleké plechové garáže,“ poznamenal starosta.

Právě ve zmíněných garážích obyvatelé Švédského vrchu zaznamenali pohyb nepřizpůsobivých obyvatel a mají strach se tu ve večerních hodinách pohybovat. Lidé tak stále spoléhají na to, že se povede novou lávku vybudovat, i když město nedostalo výjimku, o kterou žádalo.

Patky mostních pilířů jsou totiž o dvacet centimetrů blíže kolejnicím, a podle současných norem tak nejsou vyhovující. Město původně počítalo s tím, že by patky lávky zůstaly, kde jsou. Nyní to však vypadá tak, že by spojnice mezi Chebem a Švédským vrchem musela jít k zemi kompletně celá.

„Z tohoto důvodu bude asi potřeba zvolit úplně jiné konstrukční řešení než to, které jsme již jednou vybrali,“ vysvětlil Antonín Jalovec. Jisté tak je jen to, že demolice lávky začne zřejmě v únoru nebo březnu příštího roku. Náklady na odstranění dosáhnou necelých pěti milionů, navíc bude muset město zaplatit skoro osm milionů Správě železniční dopravní cesty za výluky na trati. Rozebranou lávku chce město prodat do výkupny železa, z prodeje by pak mohlo dostat zpět až dva miliony korun.